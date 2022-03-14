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Возле Ровно из-за авиаудара повреждена телебашня, - глава ОВА

Автор: Владимир Костырин

Возле Ровно в результате ночного вражеского авиаудара была повреждена телевышка. На месте происшествия работают специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской военной областной администрации Виталия Коваля.

"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы", - рассказал чиновник.

Степень повреждения телевышки, детали и обстоятельства сейчас выясняются.

Ранее в Ровенской области ночью 14 марта объявляли воздушную тревогу. Сигнал сработал около половины третьего.

Ранее сообщалось, что ночью 14 марта в Житомирской области ракетным ударом уничтожено 7 домов. В результате происшествия есть пострадавшие.

Также этой ночью в Киеве артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом, в результате чего произошло частичное разрушение.

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Ровенская областьАвиаударыВойна России против Украины