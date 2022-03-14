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В Житомирской области ракетным ударом уничтожено 7 домов: есть пострадавшие

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Житомир, Понедельник 14 марта 2022 07:15
В Житомирской области ракетным ударом уничтожено 7 домов: есть пострадавшие Фото: под Житомиром оккупанты ракетным ударом уничтожили 7 зданий (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 14 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Ставище Житомирской области. По предварительным данным, уничтожены семь зданий, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям, пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате удара уничтожены семь зданий. Спасатели проводят поисковую операцию. От ГСЧС в ней задействованы 12 человек и 2 единицы спецтехники.

Напомним, утром 13 марта российские оккупанты из акватории Черного и Азовского морей атаковали Яворивский полигон. Ракетный удар привел к гибели по меньшей мере 35 человек.

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