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Біля Рівного через авіаудар пошкоджена телевежа, - голова ОВА

Автор: Володимир Костирін

Біля Рівного в результаті нічного ворожого авіаудару була пошкоджена телевежа. На місці події працюють фахівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської військової обласної адміністрації Віталія Коваля.

"В результаті авіаудару пошкоджена телевізійна вежа в Рівненській області. На місці працюють відповідні служби", - розповів чиновник.

Ступінь пошкодження телевежі, деталі та обставини наразі з'ясовуються.

Раніше в Рівненській області вночі 14 березня оголошували повітряну тривогу. Сигнал спрацював близько половини третього.

Раніше повідомлялося, що вночі 14 березня у Житомирській області ракетним ударом знищено 7 будинків. В результаті події є постраждалі.

Також цієї ночі у Києві артилерійський снаряд влучив у дев'ятиповерховий будинок, внаслідок чого сталося часткове руйнування.

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Рівненська областьАвіаудариВійна Росії проти України