Возле посольства США в Багдаде упали две ракеты

В Багдаде в "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные представительства, упали три ракеты "Катюша". Об этом сообщили источники в полиции Ирака, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По их данным, три ракеты были выпущены из района Зафарания, который находится за пределами иракской столицы.

Две из них упали возле американского посольства. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 14 января в Ираке обстреляли военную базу аль-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие.

Также сообщалось, что 12 января в Ираке ракетами из установки "Катюша" вновь обстреляли военную авиабазу, где размещаются американские военные. Военная база расположена в 80 километрах к северу от Багдада.

Ранее обстрел базы аль-Таджи происходил 8 января. Тогда по меньше мере пять ракет поразили базы, в которых размещены американские и британские войска. Удар произошел спустя всего несколько часов после того, как был нанесен удар с воздуха США по базам ополчения в Западном Ираке и Сирии. В Иране заявили, что эта атака является ответным ударом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента Дональда Трампа.

Отметим, ситуация в регионе обострилась после того, как США 3 января провели военную операцию, в результате которой был убит Сулеймани, которого президент США Дональд Трамп назвал "террористом номер один в мире".