В Ираке обстреляли военную базу с американцами, есть раненые

Среди раненых - иракские военные
В воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В заявлении иракских военных по этому поводу отмечается, что ранения получили четыре человека, двое из которых - офицеры.
Отмечается, что военная база расположена в 80 километрах к северу от Багдада.
В частности, военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.
При этом Соединенные Штаты Америки не сообщают о потерях среди своих военнослужащих.
Также пока неизвестно, кто совершил обстрел.
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