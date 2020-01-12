В Ираке обстреляли военную базу с американцами, есть раненые

Иллюстративное фото (Getty Images)

Среди раненых - иракские военные

В воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении иракских военных по этому поводу отмечается, что ранения получили четыре человека, двое из которых - офицеры.

Отмечается, что военная база расположена в 80 километрах к северу от Багдада.

В частности, военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.

При этом Соединенные Штаты Америки не сообщают о потерях среди своих военнослужащих.

Также пока неизвестно, кто совершил обстрел.

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