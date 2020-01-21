Біля посольства США у Багдаді впали дві ракети

У Багдаді в "зеленій зоні", де розташовані урядові будівлі та іноземні представництва, впали три ракети "Катюша". Про це повідомили джерела в поліції Іраку, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За їх даними, три ракети були випущені з району Зафаранія, що за межами іракської столиці.

Дві з них впали біля американського посольства. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 14 січня в Іраку обстріляли військову базу аль-Таджі на північ від Багдада, де знаходяться американські військовослужбовці.

Також повідомлялося, що 12 січня в Іраку ракетами з установки "Катюша" знову обстріляли військову авіабазу, де розміщуються американські військові. Військова база розташована в 80 кілометрах на північ від Багдада.

Раніше обстріл бази аль-Таджі відбувався 8 січня. Тоді щонайменше п'ять ракет вразили бази, в яких розміщені американські і британські війська. Удар стався всього через декілька годин після того, як було завдано удару з повітря по базах США ополчення в Західному Іраку і Сирії. В Ірані заявили, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, яке було здійснено за наказом американського президента Дональда Трампа.

Зазначимо, ситуація в регіоні загострилася після того, як США 3 січня провели військову операцію, в результаті якої був убитий Сулеймані, якого президент США Дональд Трамп назвав "терористом номер один в світі".