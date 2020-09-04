Возле порта в Бейруте обнаружили более 4 тонн аммиачной селитры

В столице Ливана Бейруте нашли более четырех тонн аммиачной селитры около порта. Взрывоопасное вещество обнаружили ливанские военные.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство NNA.

По данным военных, аммиачную селитру нашли возле девятого въезда в порт Бейрута. Опасной находкой занимались армейские инженеры.

Всего было обнаружено 4,35 тонны нитрата аммония.

Напомним, мощнейший взрыв в Бейруте произошел 4 августа 2020 года в районе морского порта, в результате погибли около 220 человек, из них один гражданин Украины. Более сотни человек считаются пропавшими без вести, еще более 6 тысяч пострадали. Взрывная волна повредила десятки тысяч зданий в радиусе 10 км.

Взрыв произошел во время сварочных работ на одном из складов, где находилось 2700 тонн конфискованной селитры; как оказалось, селитра была конфискована в 2014 года у российского бизнесмена.

Из-за взрыва в Бейруте без жилья остались более 300 тысяч жителей; местные власти работают над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.

В ООН заявили, что более половины населения Ливана рискует столкнуться с продовольственным кризисом после взрыва в порту Бейрута.

Ранее власти Ливана заявляли, что в стране нет достаточно средств для восстановления после взрыва.

Отметим, что Ливан переживал экономические потрясения еще до взрыва в порту Бейрута. Страна объявила дефолт по долгам перед иностранными кредиторами.