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Возле Попасной "Стингером" уничтожена вражеская ракета "Точка-У"

Фото: возле Попасной уничтожена вражеская ракета "Точка-У" (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные уничтожили ракету выпущенную из тактического ракетного комплекса "Точка-У". Она была ликвидирована "Стингером" неподалеку Попасной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"Наши воины у Попасной сбили с ПЗРК "ТОЧКУ-У"! Оказывается, ракета довольно легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер". Наши воины не перестают нас удивлять! Вперед, ребята, к победе", - говорится в сообщении.

Отметим, украинская противовоздушная оборона продолжает уничтожать вражескую авиацию, за минувшие сутки 18 марта сбила по меньшей мере 12 воздушных целей российских оккупантов.

Напомним, по состоянию на 19 марта в ходе боевых действий в Украине российские войска потеряли около 14 400 человек личного состава. Также подтверждено уничтожение 95 самолетов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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