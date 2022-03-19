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Біля Попасної "Стінгером" знищено ворожу ракету "Точка-У"

Фото: біля Попасної знищено ворожу ракету "Точка-У" (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові знищили ракету випущену з тактичного ракетного комплексу "Точка-У". Її було ліквідовано "Стінгером" неподалік Попасної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Сухопутних військ ЗСУ.

"Наші воїни біля Попасної збили з ПЗРК "ТОЧКУ-У"! Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК "Стінгер". Наші воїни не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, українська протиповітряна оборона продовжує знищувати ворожу авіацію, за минулу добу 18 березня збила щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів.

Нагадаємо, станом на 19 березня в ході бойових дій в Україні російські війська втратили близько 14 400 чоловік особового складу. Також підтверджено знищення 95 літаків.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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