Возле польской границы нашли тело мигранта из Сирии

Возле границы Польши с Беларусь нашли тело молодого сирийского мигранта. Его передали в отдел судебной медицины для вскрытия и определения причины смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польской полиции.

"Вчера в лесу недалеко от границы в районе Вульки Тереховской было найдено тело молодого сирийца. Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ночью в этом районе была попытка силового прорыва границы. В частности, группа из около 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение. После прибытия пограничников и полиции нелегалы скрылись в лесу.