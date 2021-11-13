Біля польського кордону знайшли тіло мігранта з Сирії

Біля кордону Польщі з Білорусь знайшли тіло молодого сирійського мігранта. Його передали у відділ судової медицини для розтину і визначення причини смерті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польської поліції.
"Вчора в лісі недалеко від кордону в районі Вульки Тереховської було знайдено тіло молодого сирійця. Дії, проведені на місці виявлення тіла, не дозволили однозначно встановити причину смерті", - йдеться в повідомленні.
Крім того, повідомляється, що вночі в цьому районі була спроба силового прориву кордону. Зокрема, група з близько 100 осіб на білоруській стороні пошкодила загородження. Після прибуття прикордонників і поліції нелегали зникли в лісі.
Нагадаємо, раніше Україна і ЄС виступили зі спільною заявою, в якій йдеться про те, що використання мігрантів в Білорусі як політичної зброї рівносильно контрабанді людей.
МВС України вважає, що у зв'язку з міграційною кризою на кордоні Польщі та Білорусі прямої загрози для Києва немає, але опрацьовуються всі сценарії.