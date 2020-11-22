Возле побережья Японии произошло мощное землетрясение

Возле восточного побережья Японии зафиксировали мощное землетрясение. Его магнитуда составляет 5,8.

Об этом сообщает Kyodo News.

Метеорологи отмечают, что землетрясение произошло в воскресенье, 22 ноября, в 12:06 (по киевскому времени). Его эпицентр находится 40 км от побережья префектуры Ибараки.

Толчки также ощущались в столице Токио и городе Фукусима.

На данный момент нет информации о пострадавших и причиненном ущербе.

Напомним, в начале ноября стало известно, что число жертв землетрясения, произошедшего в провинции Измир (Турция) 30 октября, достигло 115. Также число раненых увеличилось до 1034.

Отмечалось, что из общего числа пострадавших, 23 человека продолжают лечение в медицинских учреждениях, а 1011 - выписали.

Как писало РБК-Украина, землетрясение в Измире произошло 30 октября и нанесло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море.

Так, подземные толчки достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин.