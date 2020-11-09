Число жертв землетрясения в Турции выросло

Фото: землетрясение в Турции (twitter.com YusifBabayev200)

Число жертв землетрясения, произошедшего в провинции Измир (Турция) 30 октября, достигло 115. Также число раненых увеличилось до 1034.

Об этом сообщает Управление по предупреждению последствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Как сообщается, из общего числа пострадавших, 23 человека продолжают лечение в медицинских учреждениях, а 1011 - выписали.

В городе продолжаются работы по очистке территорий. Ведутся работы по созданию центра временного размещения, на первом этапе планируется установить 550 контейнеров в качестве временного жилья для пострадавших в результате землетрясения.

В целом для работ, которые связаны с землетрясением, были привлечены 8712 спасателей и 1242 транспортных средств. К оценке ущерба от землетрясения в регионе привлечены 1572 работника из состава министерства окружающей среды и урбанизации.

Напомним, землетрясение в Измире произошло 30 октября и нанесло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море.

Также ранее РБК-Украина писало, что подземные толчки достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. На греческом острове Самос под обломками здания погибли два человека.