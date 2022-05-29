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Возле острова Змеиный оккупанты пытаются вытащить из воды пораженный десантный катер

Фото: оккупанты пытаются вытащить из воды потопленный десантный катер типа "Раптор" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные пытаются вытащить из воды возле острова Змеиный пораженный десантный катер типа "Раптор", и переправить его в пункт базирования Донузлав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг".

"Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками", - говорится в сообщении.

Кроме того, корабельные группировки в Черном море держат актуальной угрозу ракетных ударов по территории Украины.

Украинские военные также рассказали о том, что реактивными системами залпового огня "Ураган" оккупанты снова обстреляли Николаев. Боеприпасы разорвались во дворах жилых многоэтажек. В результате обстрела повреждены 8️ домов. 1️ человек погиб на месте, 7️ - получили ранения разной степени тяжести.

Также противник пытается удержаться на построенных рубежах обороны. Продолжает вести артиллерийско-минометный огонь по населенным пунктам и по нашим позициям. Военные РФ применяют разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 для обнаружения и нанесения поражения по нашим подразделениям.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего практически уничтожен один из местных заводов.

Мы также писали о том, что оккупационные власти Херсонской области отложили "референдум" до следующего года.

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