Біля острова Зміїний окупанти намагаються витягнути з води уражений десантний катер

"Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу Чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати "потопельниками", - йдеться в повідомленні.

Крім того, корабельні угруповання в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів по території України.

Українські військові також розповіли про те, що реактивними системами залпового вогню "Ураган" окупанти знову обстріляли Миколаїв. Боєприпаси розірвалися у дворах житлових багатоповерхівок. В результаті обстрілу пошкоджено 8 будинків. 1 людина загинула на місці, 7 - отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також противник намагається втриматися на побудованих рубежах оборони. Продовжує вести артилерійсько-мінометний вогонь по населених пунктах і по наших позиціях. Військові РФ застосовують розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 для виявлення і нанесення ураження по наших підрозділах.