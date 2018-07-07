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Возле Мариуполя Нацгвардия задержала боевика "ДНР"

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 21:32
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Боевика задержали на подъезде к Мариуполю в пассажирском автобусе

Под Мариуполем в Донецкой области сотрудники Нацгвардійї со склада операции Объединенных сил (ООС) задержали 7 июля 2018 боевика, причастного к незаконному вооруженному формированию "ДНР". Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Боевика "ДНР" обнаружили в пассажирском автобусе, который остановили на блокпосту вблизи Мариуполя. Пригородный рейсовый автобус следовал по маршруту Мариуполь - Мангуш.

"При проверке документов было выявлено, что один из пассажиров автобуса, гражданин С., житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями - так называемой "ДНР", - сообщили в ООС.

Боевика задержали и передали сотрудникам полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Напомним, ранее сегодня военной контрразведкой со склада В'объединенных сил изобличен и задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины - член террористической организации "Донецкая народная республика".

 

Нацгвардия задержала трех боевиков "ДНР" и "ЛНР" на мобильном блокпосту ГПУ составила сообщение о подозрении 2 депутатам Госдумы РФ в финансировании "ЛДНР"
Теги публикации: ДНР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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