Возле Мариуполя Нацгвардия задержала боевика "ДНР"

Боевика задержали на подъезде к Мариуполю в пассажирском автобусе

Под Мариуполем в Донецкой области сотрудники Нацгвардійї со склада операции Объединенных сил (ООС) задержали 7 июля 2018 боевика, причастного к незаконному вооруженному формированию "ДНР". Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Боевика "ДНР" обнаружили в пассажирском автобусе, который остановили на блокпосту вблизи Мариуполя. Пригородный рейсовый автобус следовал по маршруту Мариуполь - Мангуш.

"При проверке документов было выявлено, что один из пассажиров автобуса, гражданин С., житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями - так называемой "ДНР", - сообщили в ООС.

Боевика задержали и передали сотрудникам полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Напомним, ранее сегодня военной контрразведкой со склада В'объединенных сил изобличен и задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины - член террористической организации "Донецкая народная республика".