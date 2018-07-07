Поліція затримала військового ЗСУ, який раніше воював на стороні "ДНР"

Молодий чоловік переховувався від правосуддя в одній з військових частин Об'єднаних сил
Військовою контррозвідкою зі складу Об'єднаних сил викритий та затриманий військовослужбовець Збройних сил України - член терористичної організації "Донецька народна республіка" ("ДНР"). Про це повідомляє прес-центр ООС.
Повідомляється, що правоохоронцями викрито і затримано учасника терористичної організації "ДНР", який переховувався від правосуддя в одній з військових частин Об'єднаних сил.
В результаті спецоперації затримано жителя Херсонської області, який в 2014 році приєднався до бойовиків проросійських бандформувань і поступив на службу в штаб "ДНР" в місті Часів Яр, де виконував вказівки своїх ватажків по виявленню та затриманню патріотично налаштованих громадян України в Артемівському районі Донецької області.
Так, в липні 2014 року з початком визволення українських міст від проросійських бойовиків, затриманий покинув службу в "ополченні Новоросії" і повернувся в Херсонську область. З метою уникнення покарання молодий чоловік уклав контракт на проходження військової служби в одній з військових частин, яка залучена в операції Об'єднаних сил.
6 липня 2018 року матеріали щодо протиправної діяльності зазначеної особи передані в Бахмутського відділ поліції в Донецькій області з метою відкриття кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України ("Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань").
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Військовою контррозвідкою зі складу Об'єднання єднаних сил викрито та затримано військовослужбовця Збройних Сил України – члена «ДНР» #ООС #операція_ОС В результаті комплексу заходів, реалізованого співробітниками військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднання єднанихсил, викрито та у взаємодії з Нацполіцією затримано учасника терористичної організації «ДНР», який переховувався від правосуддя в одній з військових частин Об'єднання єднаних сил Так, в результаті проведеної спецоперації затримано мешканця Херсонської області, який у 2014 році приєднався до проросійських бойовиків бандформувань та вступивши на службу до штабу «ДНР» у місті Часів Яр, де зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків з виявлення та затримання патріотично налаштованих громадян України в Артемівському районі Донецької області У липні 2014 року з початком звільнення українських міст від проросійських бандформувань, затриманий залишив службу в «ополченні Новоросії» та повернувся до Херсонщини. Згодом, з метою уникнення від покарання молодик призвався за мобілізацією до Збройних сил України та в подальшому уклав контракт на проходження військової служби в одній з військових частин, яка залучена до операції Об'єднання єднаних сил. Оперативники військової контррозвідки викрили та певний час тримали колишнього бойовика під контролем. 06 липня 2018 року матеріали щодо протиправної діяльності вказаної особи передано до Бахмутського відділу поліції ГУ НПУ в Донецькій області з метою відкриття кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Військова контррозвідка зі складу Об'єднання єднаних сил продовжує виконання заходів направлених на виявлення осіб, причетних до участі у проросійських терористичних організаціях з метою притягнення їх до відповідальності. Разом переможемо!Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 7 липня 2018 р.