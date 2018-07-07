Поліція затримала військового ЗСУ, який раніше воював на стороні "ДНР"

Молодий чоловік переховувався від правосуддя в одній з військових частин Об'єднаних сил

Військовою контррозвідкою зі складу Об'єднаних сил викритий та затриманий військовослужбовець Збройних сил України - член терористичної організації "Донецька народна республіка" ("ДНР"). Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що правоохоронцями викрито і затримано учасника терористичної організації "ДНР", який переховувався від правосуддя в одній з військових частин Об'єднаних сил.

В результаті спецоперації затримано жителя Херсонської області, який в 2014 році приєднався до бойовиків проросійських бандформувань і поступив на службу в штаб "ДНР" в місті Часів Яр, де виконував вказівки своїх ватажків по виявленню та затриманню патріотично налаштованих громадян України в Артемівському районі Донецької області.

Так, в липні 2014 року з початком визволення українських міст від проросійських бойовиків, затриманий покинув службу в "ополченні Новоросії" і повернувся в Херсонську область. З метою уникнення покарання молодий чоловік уклав контракт на проходження військової служби в одній з військових частин, яка залучена в операції Об'єднаних сил.

6 липня 2018 року матеріали щодо протиправної діяльності зазначеної особи передані в Бахмутського відділ поліції в Донецькій області з метою відкриття кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України ("Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань").