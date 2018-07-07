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Біля Маріуполя Нацгвардія затримала бойовика "ДНР"

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 21:32
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Бойовика затримали на під'їзді до Маріуполя у пасажирському автобусі

Під Маріуполем у Донецькій області співробітники Нацгвардійї зі складу операції Об’єднаних сил (ООС) затримали 7 липня 2018 бойовика, причетного до незаконного збройного формування "ДНР". Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Бойовика "ДНР" виявили в пасажирському автобусі, який зупинили на блокпосту поблизу Маріуполя. Приміський рейсовий автобус слідував за маршрутом Маріуполь - Мангуш.

"При перевірці документів було виявлено, що один з пасажирів автобуса, громадянин С., мешканець села Бердянське Донеччини, має зв’язки з незаконними збройними формуваннями так званої "ДНР", - повідомили в ООС.

Бойовика затримали та передали працівникам поліції за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України - "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Нагадаємо, раніше сьогодні військовою контррозвідкою зі складу Об'єднаних сил викритий та затриманий військовослужбовець Збройних сил України - член терористичної організації "Донецька народна республіка".

 

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Теги публікації: ДНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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