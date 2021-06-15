UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Возле курортного поселка в Одесской области в море нашли затонувшее судно со снарядами

Автор: РБК-Украина

В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка (Одесская область) продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов. их нашли на затонувшем морском судне времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

За период с 7 июня водолазы-саперы ГСЧС обследовали 18 тысяч квадратных метров дна и изъяли:

  • 49 артснарядов калибра 75 мм;
  • 5700 единиц взрывателей;
  • 12350 единиц других взрывоопасных предметов.

Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов. Спасатели пытаются гарантировать безопасность граждан в местах курортного отдыха.

Фото: метро события (facebook.com/DSNSODE)

Ранее сообщалось, что пиротехники на Черкасщине нашли более 200 снарядов времен Второй мировой войны. Опасную находку обнаружили в Звенигородском районе.

РБК-Украина писало, что в столичном Гидропарке во время водолазных работ спасатели достали из реки Днепр противотанковую мину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины снарядморе