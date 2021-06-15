Возле курортного поселка в Одесской области в море нашли затонувшее судно со снарядами

В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка (Одесская область) продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов. их нашли на затонувшем морском судне времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
За период с 7 июня водолазы-саперы ГСЧС обследовали 18 тысяч квадратных метров дна и изъяли:
Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов. Спасатели пытаются гарантировать безопасность граждан в местах курортного отдыха.
Фото: метро события (facebook.com/DSNSODE)
Ранее сообщалось, что пиротехники на Черкасщине нашли более 200 снарядов времен Второй мировой войны. Опасную находку обнаружили в Звенигородском районе.
РБК-Украина писало, что в столичном Гидропарке во время водолазных работ спасатели достали из реки Днепр противотанковую мину.