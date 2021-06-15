Біля курортного селища в Одеській області в морі знайшли затонуле судно із снарядами

В акваторії Чорного моря біля курортного селища Лебедівка (Одеська область) тривають роботи щодо вилучення вибухонебезпечних предметів. їх знайшли на затонулому морському судні часів Другої світової війни.
За період з 7 червня водолази-сапери ДСНС обстежили 18 тисяч квадратних метрів дна та вилучили:
Спеціальні роботи тривають щодня із застосуванням плавзасобу, водолазного спорядження та спеціальних технічних приладів. Рятувальники намагаються гарантувати безпеку громадян у місцях курортного відпочинку.
Фото: місце події (facebook.com/DSNSODE)
Раніше повідомлялося, що піротехніки на Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі.
РБК-Україна писало, що у столичному Гідропарку під час водолазних робіт рятувальники дістали з річки Дніпро протитанкову міну.