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Біля курортного селища в Одеській області в морі знайшли затонуле судно із снарядами

Автор: РБК-Україна

В акваторії Чорного моря біля курортного селища Лебедівка (Одеська область) тривають роботи щодо вилучення вибухонебезпечних предметів. їх знайшли на затонулому морському судні часів Другої світової війни.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

За період з 7 червня водолази-сапери ДСНС обстежили 18 тисяч квадратних метрів дна та вилучили:

  • 49 артснарядів калібру 75 мм;
  • 5700 одиниць підривників;
  • 12350 одиниць інших вибухонебезпечних предметів.

Спеціальні роботи тривають щодня із застосуванням плавзасобу, водолазного спорядження та спеціальних технічних приладів. Рятувальники намагаються гарантувати безпеку громадян у місцях курортного відпочинку.

Фото: місце події (facebook.com/DSNSODE)

Раніше повідомлялося, що піротехніки на Черкащині знайшли понад 200 снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі.

РБК-Україна писало, що у столичному Гідропарку під час водолазних робіт рятувальники дістали з річки Дніпро протитанкову міну.

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