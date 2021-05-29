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В Черкасской области нашли более 200 снарядов времен Второй мировой войны

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Черкасская область, Суббота 29 мая 2021 19:38
В Черкасской области нашли более 200 снарядов времен Второй мировой войны Фото: найденные снаряды (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Пиротехники в Черкасской области нашли более 200 снарядов времен Второй мировой войны. Опасную находку выявили в Звенигородском районе.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что группа пиротехнических работ и подводного разминирования во время обследования территории возле поселка Ерки обнаружила 223 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

В частности, были изъяты 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм, одна минометная мина калибром 81 мм и 6 гранат. Работы по обследованию территории продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области. По данным украинской полиции, 16-летняя жительница оккупированной Горловки изъявила желание проживать на свободной территории.

Также сообщалось, что за сутки в районе операции Объединенных сил пиротехники разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.

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