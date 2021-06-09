ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В киевском Гидропарке под мостом нашли мину

Новина українською →
Киев, Среда 09 июня 2021 17:55
В киевском Гидропарке под мостом нашли мину Фото: водолазы-саперы изъяли в Гидропарке противотанковую мину (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В столичном Гидропарке во время водолазных работ спасатели достали из реки Днепр противотанковую мину. Взрывоопасный предмет подняли на поверхность и транспортировали для его дальнейшего уничтожения.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"9 июня в 6:00 группа подводного разминирования и специальных водолазных работ выехала в Гидропарк в Днепровском районе. Там накануне водолазы коммунального предприятия "Плесо" при проверке акватории Днепра под Венецианским мостом увидели в воде предмет, похожий на боеприпас",- говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию реки Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ-62.

После чего спасатели подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехникам для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке.

Напомним, что в Запорожской области спасатели изъяли мину в Кирилловке. Снаряд нашли на пляже на берегу Черного моря.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области во время обследования территории парковой зоны обнаружили более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев боеприпасы Гидропарк
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина