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Обязательная эвакуация: в Кропивницкий прибыл очередной поезд из Донецкой области

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Кропивницкий, Воскресенье 21 августа 2022 12:04
Обязательная эвакуация: в Кропивницкий прибыл очередной поезд из Донецкой области Фото: в Кропивницкий прибыл очередной поезд из Донецкой области (facebook.com/MNSKirovograd)
Автор: Константин Широкун

Ночью 21 августа в Кропивницкий прибыл еще один поезд с вынужденными переселенцами из Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главного управления ГСЧС в Кировоградской области.

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям помогали эвакуированным выгрузить и перенести вещи, домашних животных, устроиться в палатке для отдыха. Для транспортировки маломобильных граждан использовались автомобили скорой помощи. Сразу после выхода из поезда людям предлагалась психологическая помощь.

Напомним, РБК-Украина публиковало алгоритм действий при эвакуации из Донецкой области. Президент Владимир Зеленский также лично призывал местных жителей эвакуироваться в безопасные регионы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 августа с начала обязательной эвакуации из Донецкой области вывезли более 5 тысяч человек. Всего с подконтрольной Украине территории региона вывезли три четверти населения.

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