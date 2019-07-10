В Москве возле Кремля задержали 7 крымских татар

Фото: протесты в РФ (vk.com tvrain)

Участники акции держали в руках плакаты "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием"

В России на Красной площади состоялась акция протеста крымскотатарских активистов из-за политического преследования Россией представителей их народа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как сообщается, в результате были задержаны семеро человек, остальные разошлись. Участники акции держали в руках плакаты "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы".

Отметим, что акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде. В декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на сроки от девяти до 17 лет по делу о создании бахчисарайской ячейки "Хизб ут-Тахрир".

РБК-Украина писало, что задержания в Крыму происходят часто. На прошлой неделе в оккупированном Крыму задержали крымского татарина Сеяра Эмирова за публикацию в социальных сетях.

Также месяц назад в Крыму проходили обыски в домах крымских татар. После обыска российские силовики задержали и увезли в отдел ФСБ России Эскендера Сулейманова.