У Москві біля Кремля затримали 7 кримських татар

Фото: протести в РФ (vk.com tvrain)

Учасники акції тримали в руках плакати "Боротьба з тероризмом в Криму - це боротьба з інакомисленням"

У Росії на Червоній площі відбулася акція протесту кримськотатарських активістів через політичне переслідування Росією представників їх народу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як повідомляється, в результаті було затримано семеро осіб, решта розійшлися. Учасники акції тримали в руках плакати "Боротьба з тероризмом в Криму - це боротьба з інакомисленням", "Наші діти не терористи".

Зазначимо, що акція пов'язана з запланованим на 11 липня розглядом скарги на вирок чотирьом кримським татарам у Верховному суді. У грудні 2018 року суд у Ростові-на-Дону відправив їх у колонію на термін від дев'яти до 17 років по справі про створення бахчисарайської осередку "Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що затримання в Криму відбуваються часто. Минулого тижня в окупованому Криму затримали кримського татарина Сеяра Емірова за публікацію в соціальних мережах.

Також місяць тому в Криму проходили обшуки в будинках кримських татар. Після обшуку російські силовики затримали і відвезли у відділ ФСБ Росії Ескендера Сулейманова.