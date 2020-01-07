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Возле Краматорска перевернулась "скорая"

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 14:48
Возле Краматорска перевернулась "скорая"
Фото: место ДТП (dsns.gov.ua)

Спасатели с помощью буксирующего троса поставили перевернутый автомобиль на колеса

На автодороге Доброполье - Лиман-Т-05-14, на расстоянии 6 км от г. Краматорск водитель кареты скорой помощи не справился с управлением на скользкой дороге, автомобиль съехал на обочину и перевернулся. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели с помощью буксирующего троса поставили перевернутый автомобиль на колеса и отбуксировали его. После этого водитель самостоятельно продолжил движение. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в Одессе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи пострадали 4 человека.

Также 13 октября в Киеве произошло ДТП с участием кареты скорой и легкового автомобиля Peugeot. В результате столкновения транспортных средств 2 человека погибли и одна пострадала. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Кроме того, еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Ford и скорой помощи произошло 10 октября в Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской. В результате ДТП карета скорой перевернулась. Травмы получили водители автомобилей.

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Новости Украины скорая помощьДТПКраматорск
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