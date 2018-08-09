Возле КПВВ "Марьинка" подорвался на взрывчатке пограничник

Состояние здоровья пострадавшего средней тяжести

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на линии соприкосновения, военнослужащий Краматорского отряда вчера, 8 августа, подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта. Военнослужащий получил множественные осколочные ранения спины и головы.

"Раненый госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь. Его состояние здоровья -средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, 9 августа, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области приостановил работу в результате обстрела.

Так, утром боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции украинских военных в районе Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского. Также сообщается, что в 06:25 из стрелкового оружия противник открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское".

РБК-Украина сообщало, что на Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще трое ранены. В частности, за минувшие сутки противник 44 раза открывал огонь по позициям ВСУ, в том числе из тяжелого вооружения. Боевые действия продолжаются в районе Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганського, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

Также стоит отметить, что до этого на КПВВ "Майорское" прострелили два модуля пункта оказания помощи.