Біля КПВВ "Мар’їнка" підірвався на вибухівці прикордонник

Новини Надзвичайні події 09.08.2018 - 09:49
Фото: КПВВ "Мар’їнка" (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ "Мар’їнка" (dpsu.gov.ua)

Стан здоров’я потерпілого середньої тяжкості

Поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар’їнка", що на лінії зіткнення, військовослужбовець Краматорського загону вчора, 8 серпня, підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, прикордонник виконував завдання з прикриття контрольного пункту. Військовослужбовець отримав чисельні осколкові поранення спини та голови.

"Поранений госпіталізований і отримує спеціалізовану медичну допомогу. Його стан здоров’я -середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 серпня, контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" в Донецькій області призупинив роботу в результаті обстрілу.

Так, зранку бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції українських військових в районі Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського. Також повідомляється, що о 06:25 зі стрілецької зброї противник відкрив вогонь в напрямку КПВВ "Майорське".

Також РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі за добу загинув один український військовий, ще троє поранені. Зокрема, за минулу добу противник 44 рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі з важкого озброєння. Бойові дії тривають в районі Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного.

Також варто зазначити, що до цього на КПВВ "Майорське" прострелили два модулі пункту надання допомоги.

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 41 тис. осіб КПВВ "Майорське" на Донбасі призупинив роботу через обстріли
Теги:  Донецьк,  Російська Федерація,  Донбас,  обстрел,  раненые,  бойовики,  Мар'їнка,  КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС