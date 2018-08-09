Біля КПВВ "Мар’їнка" підірвався на вибухівці прикордонник

Стан здоров’я потерпілого середньої тяжкості

Поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар’їнка", що на лінії зіткнення, військовослужбовець Краматорського загону вчора, 8 серпня, підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, прикордонник виконував завдання з прикриття контрольного пункту. Військовослужбовець отримав чисельні осколкові поранення спини та голови.

"Поранений госпіталізований і отримує спеціалізовану медичну допомогу. Його стан здоров’я -середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 серпня, контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" в Донецькій області призупинив роботу в результаті обстрілу.

Так, зранку бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції українських військових в районі Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського. Також повідомляється, що о 06:25 зі стрілецької зброї противник відкрив вогонь в напрямку КПВВ "Майорське".

Також РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі за добу загинув один український військовий, ще троє поранені. Зокрема, за минулу добу противник 44 рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі з важкого озброєння. Бойові дії тривають в районі Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного.

Також варто зазначити, що до цього на КПВВ "Майорське" прострелили два модулі пункту надання допомоги.