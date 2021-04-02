ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Біля Капітолію США сталася стрілянина, є поранені

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 02 квітня 2021 20:30
Біля Капітолію США сталася стрілянина, є поранені Фото: автомобіль протаранив КПП біля Капітолію, а також сталася стрілянина (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Вашингтоні біля будівлі Капітолію Сполучених Штатів сталася стрілянина В результаті інциденту отримали поранення щонайменше дві людини.

Про це повідомляє Daily Mail.

Наголошується, що поранення отримали двоє поліцейських, одного з якого забрали на носилках.

На місці події працює поліція і швидка. Також на територію Капітолію прилетів вертоліт. Причини події не відомі.

За даними видання Insider, поліція Капітолію розіслала повідомлення тим, хто знаходиться в комплексі, про те, що вони повинні залишатися в приміщенні через "зовнішню загрозу безпеки".

За словами свідків, на територію в'їхав автомобіль, який після цього врізався в огорожу. При цьому автомобіль наїхав на двох поліцейських.

За даними поліції, підозрюваний знаходиться під вартою, а водій разом з двома поліцейськими доставлений в лікарню.

Поки не відомо, хто саме стріляв поліція або зловмисник.

Нагадаємо, в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.

Крім того, в кінці лютого в американському штаті Канзас стався вибух під час поліцейської перевірки будинку. В результаті вибуху постраждали троє правоохоронців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Сполучені Штати Америки капитолий Стрільба
NEWS
Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО
Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів