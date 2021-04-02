Біля Капітолію США сталася стрілянина, є поранені
У Вашингтоні біля будівлі Капітолію Сполучених Штатів сталася стрілянина В результаті інциденту отримали поранення щонайменше дві людини.
Про це повідомляє Daily Mail.
Наголошується, що поранення отримали двоє поліцейських, одного з якого забрали на носилках.
На місці події працює поліція і швидка. Також на територію Капітолію прилетів вертоліт. Причини події не відомі.
Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021
За даними видання Insider, поліція Капітолію розіслала повідомлення тим, хто знаходиться в комплексі, про те, що вони повинні залишатися в приміщенні через "зовнішню загрозу безпеки".
За словами свідків, на територію в'їхав автомобіль, який після цього врізався в огорожу. При цьому автомобіль наїхав на двох поліцейських.
За даними поліції, підозрюваний знаходиться під вартою, а водій разом з двома поліцейськими доставлений в лікарню.
Поки не відомо, хто саме стріляв поліція або зловмисник.
A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I've never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021
Нагадаємо, в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.
Крім того, в кінці лютого в американському штаті Канзас стався вибух під час поліцейської перевірки будинку. В результаті вибуху постраждали троє правоохоронців.