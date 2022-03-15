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Возле Харькова украинские военные сбили очередной самолет оккупантов (видео)

Автор: Татьяна Самарук

Украинским воинам удалось обезвредить еще одну российскую авиацию возле Харькова. В частности, появилось видео, как ВСУ сбили вражеский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ.

В частности, силы противовоздушной обороны смогли уничтожить еще один самолет оккупантов.

"Вблизи Харькова ВСУ сбили очередной вражеский самолет", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области.

Также мы писали, что в Харькове вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам.

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ХарьковВторжение России в Украину