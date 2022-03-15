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Украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области (фото)

Новина українською →
Луганская область , Вторник 15 марта 2022 15:23
Украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области (фото) Украинская артиллерия уничтожила технику акупантов (facebook.com/24th.brigade)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила уничтожила вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 ОМБр имени короля Даниила.

В частности, бойцы бригады сообщили, что было уничтожено три танка Т-72, одна БМП-3. Также уничтожено весь личный состав оккупантов.

Также украинские военные говорят, что все это - результат слаженной и успешной работы пехотинцев и артиллеристов Королевской бригады в Луганской области.

Украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области (фото)Украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области (фото)Украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области (фото)Украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области (facebook.com/24th.brigade)

Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили еще одного генерала РФ.

Также мы писали, что в Харькове вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам.

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