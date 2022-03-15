Украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 ОМБр имени короля Даниила.

В частности, бойцы бригады сообщили, что было уничтожено три танка Т-72, одна БМП-3. Также уничтожено весь личный состав оккупантов.

Также украинские военные говорят, что все это - результат слаженной и успешной работы пехотинцев и артиллеристов Королевской бригады в Луганской области.

Украинская артиллерия уничтожила 3 танка и БМП оккупантов в Луганской области (facebook.com/24th.brigade)