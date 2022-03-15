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В Харькове вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам (фото)

Новина українською →
Харьков, Вторник 15 марта 2022 08:27
В Харькове вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам (фото) Фото: оккупанты обстреляли Харьков (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Роман Мирончук

Ночью, 14 марта, около 23:30 вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате обстрела произошел пожар, который быстро распространился на значительную площадь. Огонь гасили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

Российские оккупанты обстреляли Харьков (фото: facebook.com/MNSKHARKIV)

Всего за сутки спасатели совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что по городу 14 марта враг наносил удары ракетами "Искандер". Оккупанты били по жилым массивам, и уничтожали исторический центр, обстреливали также Чугуев, Изюм, Дергачи.

Мы также показывали, как теперь выглядят жилые районы Харькова, в котором тысячи горожан в результате вражеских атак вынуждены покинуть свои дома.

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