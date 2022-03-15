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Біля Харкова українські військові збили черговий літак окупантів (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Українським воїнам вдалося знешкодити ще одну російську авіацію біля Харкова. Зокрема, з'явилось відео, як ЗСУ збили ворожий літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Зокрема, сили протиповітряної оборони змогли знищити ще один літак окупантів.

"Поблизу Харкова ЗСУ збили черговий ворожий літак", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українська артилерія знищила 3 танки та БМП окупантів у Луганській області.

Також ми писали, що у Харкові ворожі снаряди завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам.

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