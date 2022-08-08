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Біля Харкова прогриміли три вибухи після повітряної тривоги

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Харків, Понеділок 08 серпня 2022 01:26
Біля Харкова прогриміли три вибухи після повітряної тривоги Фото: біля Харкова прогриміли три вибухи після повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У районі Харкова вночі прогриміли кілька вибухів. Місцевих жителів просять залишатися в місцях укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибухи прогриміли після оголошення повітряної тривоги.

"Щонайменше, три вибухи прогриміли після оголошення повітряної тривоги. Попередньо, всі за межами Харкова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері в Харкові прогриміла серія вибухів. Російські окупанти обстріляли Київський район.

У суботу вночі Харків двічі обстрілювали ракетами.

Також, харківські правоохоронці назвали кількість загиблих цивільних від обстрілів.

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