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Возле Гвинеи пираты атаковали корабль. Моряков захватили в плен

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Понедельник 13 декабря 2021 20:41
Возле Гвинеи пираты атаковали корабль. Моряков захватили в плен Фото: возле Гвинеи пираты атаковали корабль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Рядом с Митом Луба - столицей провинции Гвинеи Биоко-Сур, атаковали контейнеровоз. Моряков захватили в плен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Dryad Global.

В плен пиратов попали шесть членов корабля.

Отмечается, что общее количество случаев похищений из-за пиратства в текущем году достигла 10. До плена за год попали 76 моряков.

Пока подробности не раскрываются.

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