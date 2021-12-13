Возле Гвинеи пираты атаковали корабль. Моряков захватили в плен
Фото: возле Гвинеи пираты атаковали корабль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Рядом с Митом Луба - столицей провинции Гвинеи Биоко-Сур, атаковали контейнеровоз. Моряков захватили в плен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Dryad Global.
В плен пиратов попали шесть членов корабля.
Отмечается, что общее количество случаев похищений из-за пиратства в текущем году достигла 10. До плена за год попали 76 моряков.
Пока подробности не раскрываются.