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Біля Гвінеї пірати атакували корабель. Моряків захопили в полон

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Понеділок 13 грудня 2021 20:41
Біля Гвінеї пірати атакували корабель. Моряків захопили в полон Фото: біля Гвінеї пірати атакували корабель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Поруч з мітом Луба - столицею провінції Гвінеї Біоко-Сур, атакували контейнеровоз. Моряків захопили в полон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Dryad Global.

До полону піратів потрапили шість членів корабля.

Зазначається, що загальна кількість випадків викрадень через піратство у поточному році досягла 10. До полону за рік потрапили 76 моряків.

Наразі подробиці не розкриваються.

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