Біля Гвінеї пірати атакували корабель. Моряків захопили в полон
Фото: біля Гвінеї пірати атакували корабель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Поруч з мітом Луба - столицею провінції Гвінеї Біоко-Сур, атакували контейнеровоз. Моряків захопили в полон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Dryad Global.
До полону піратів потрапили шість членів корабля.
Зазначається, що загальна кількість випадків викрадень через піратство у поточному році досягла 10. До полону за рік потрапили 76 моряків.
Наразі подробиці не розкриваються.