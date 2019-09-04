Возле греческого острова произошло землетрясение

Возле острова Карпатос (Греция) произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ekathimerini.

Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 65 км от острова Карпатос на глубине в 7,5 км. Информации относительно пострадавших или нанесенного вреда нет.

"Подводное землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юго-востоке Греции", - говорится в сообщении.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 в Турции, которое произошло 10 августа, повредило около 1000 домов.

Накануне в Турции землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого пострадали по меньшей мере 27 человек.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от села Армуталани. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров. Первые подземные толчки ощущались в течение некоторого времени в соседних провинциях, в том числе в Анталье и Мугле, где расположены курорты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вблизи Тайваня произошло землетрясение силой 6,4 балла, толчки ощущались даже в столице. Эпицентр землетрясения находился в океане к востоку от Тайваня на глубине 30 км.