На Тайване произошло третье за неделю мощное землетрясение

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Информации о пострадавших пока не поступало

Вблизи Тайваня произошло землетрясение силой 6,4 балла, толчки ощущались даже в столице. Такие данные имеет Центр слежения за землетрясениями Китая, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Xinhua.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в океане к востоку от Тайваня на глубине 30 км.

"В Тайбэе здания качались около 10 секунд. Информации о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении.

По данным издания, это уже третье за неделю землетрясение в Тайване.

Напомним, 4 августа в японской префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Добавим, что у берегов Японии во вторник, 18 июня, из-за землетрясения магнитудой 6,8 баллов образовалось цунами высотой около 1 м. По меньшей мере 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения, которое произошло в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Большинство пострадавших - пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений из-за подземных толчков.

Напомним, 16 июня в Тихом океане были зафиксированы два сильных землетрясения. Одно землетрясение магнитудой в 7,2 балла произошло у берегов Новой Зеландии, еще одно землетрясение было зафиксировано вблизи островного королевства Тонга. Мощность второго землетрясения достигала 6,1 балла.