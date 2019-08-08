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В Турции произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    08.08.2019 - 18:29
В Турции произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате землетрясения пострадали 27 человек

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого пострадали по меньшей мере 27 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от деревни Армуталаны. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.

Первые подземные толчки и афтершоки ощущались в течение некоторого времени в соседних провинциях, в том числе в Анталье и Мугле, где расположены курорты.

По последним данным, жертв нет, 27 человек обратились в больницы с различными травмами, полученными в результате падения или паники при попытках выбраться из зданий на улицу.

Некоторые жилые и хозяйственные постройки в зонах землетрясений были повреждены. Крупных разрушений нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вблизи Тайваня произошло землетрясение силой 6,4 балла, толчки ощущались даже в столице. Эпицентр землетрясения находился в океане к востоку от Тайваня на глубине 30 км.

Кроме того, у берегов Японии во вторник, 18 июня, из-за землетрясения магнитудой 6,8 баллов образовалось цунами высотой около 1 м. По меньшей мере 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения, которое произошло в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Большинство пострадавших - пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений из-за подземных толчков.

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