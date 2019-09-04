Біля грецького острова стався землетрус

Біля острова Карпатос (Греція) стався землетрус магнітудою 4,2. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу був зафіксований за 65 км від острова Карпатос на глибині в 7,5 км. Інформації щодо постраждалих або завданої шкоди немає.

"Підводний землетрус магнітудою 4,2 стався на південному сході Греції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,5 в Туреччині, який стався 10 серпня, пошкодив близько 1000 будинків.

Напередодні в Туреччині стався землетрус магнітудою 6,5, в результаті якого постраждали щонайменше 27 людей.

Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 1,74 кілометри від села Армуталани. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині семи кілометрів. Перші підземні поштовхи відчувалися протягом деякого часу в сусідніх провінціях, в тому числі в Антальї і Мугле, де розташовані курорти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поблизу Тайваню стався землетруссилою 6,4 бали, поштовхи відчувалися навіть в столиці. Епіцентр землетрусу знаходився в океані на схід від Тайваню на глибині 30 км.