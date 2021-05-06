Возле границы Украины остаются десятки тысяч российских военных, - Столтенберг

НАТО зафиксировала отвод российских от границ Украины . Однако в регионе остаются десятки тысяч военных РФ и их число гораздо больше, чем до недавнего обострения ситуации.

Об этом заявил по прибытии на встречу глав Минобороны Евросоюза генсек НАТО Йенс Столтенберг .

“Мы зафиксировали отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются возле нее и на Украине”, - сказал он.

Столтенберг отметил, что в регионе фиксируется значительное присутствие в регионе и там остается гораздо больше войск РФ, чем до недавнего обострения ситуации. Генсек НАТО добавил, что на встрече министры обороны Евросоюза будут обсуждать Россию в свете последних событий.