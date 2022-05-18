Возле Чернобыльской зоны произошел лесной пожар. Бойцы ГСЧС спасли женщину

В Киевской области произошел пожар возле села Страхолесье Вышгородского района недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения. Возникло возгорание лесной подстилки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Село Страхолесье в Вышгородском районе Киевской области расположено на берегах Киевского водохранилища недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения. Расстояние от этого населенного пункта до столицы - около 60 километров. Лес близи села Страхолесье называется Рыжим (или еще - Ржавым)

В Киевской области недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения произошел лесной пожар (фото: facebook.com/MNSKOB)

"Во время пожара наши пожарные спасли местную жительницу с. Страхолесье", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара были привлечены 26 человек личного состава подразделения чрезвычайников и 6 единиц техники.

Напомним, около недели назад Киев из-за пожаров на торфяниках затянуло дымом, что привело к ухудшению качества воздуха в некоторых районах столицы. А перед этим в Киевской области возникло несколько очагов лесных пожаров, в том числе на территории Чернобыльской зоны.

Тогда жителей столицы призывали закрывать окна и не находиться без надобности на улице, если задымленность появится в городе.

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