Біля Чорнобильської зони сталася лісова пожежа. Бійці ДСНС врятували жінку

У Київській області сталася пожежа біля села Страхолісся Вишгородського району недалеко від Чорнобильської зони відчуження. Виникло загорання лісової підстилки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС у Київській області.

Село Страхолісся у Вишгородському районі Київської області розташоване на берегах Київського водосховища недалеко від Чорнобильської зони відчуження. Відстань від цього населеного пункту до столиці - близько 60 кілометрів. Ліс поблизу села Страхолісся називається рудим (або ще - Іржавим)

У Київській області недалеко від Чорнобильської зони відчуження сталася лісова пожежа (фото: facebook.com/MNSKOB)

"Під час пожежі наші вогнеборці врятували місцеву мешканку с. Страхолісся", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі було залучено 26 чоловік особового складу підрозділу надзвичайників та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, близько тижня тому Київ через пожежі на торфовищах затягнуло димом, що призвело до погіршення якості повітря в деяких районах столиці. А перед цим у Київській області виникло кілька осередків лісових пожеж, в тому числі на території Чорнобильської зони.

Тоді жителів столиці закликали закривати вікна і не перебувати без потреби на вулиці, якщо задимленість з'явиться в місті.

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