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Киев из-за пожаров на торфяниках затянуло дымом. Людей просят закрыть окна

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Киев, Вторник 10 мая 2022 10:30
Киев из-за пожаров на торфяниках затянуло дымом. Людей просят закрыть окна Фото: в некоторых районах Киева наблюдается дым (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

С утра 10 мая из-за пожаров на торфяниках Киев затянуло дымом. Киевлянам следует плотно закрыть окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram столичного мэра Виталия Кличко.

По его словам, наблюдается ухудшение качества воздуха в Святошинском, Оболонском и Подольском районах. Это связано с пожарами в экосистемах Киевской области, в частности тлеют торфяники и травяной настил в лесах Бучанского района.

Тушение пожаров затруднено тем, что к работам на территории, которая была под российской оккупации, привлекают пиротехников.

"Я обращаюсь к киевлянам: если вы видите задымленность в вашем районе, чувствуете запах гари, - плотно закрывайте окна в квартирах и без нужды не находитесь на улице", - добавил Кличко.

Напомним, на прошлой неделе в Киевской области возникло несколько очагов лесных пожаров. В том числе на территории Чернобыльской зоны.

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