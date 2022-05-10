Киев из-за пожаров на торфяниках затянуло дымом. Людей просят закрыть окна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram столичного мэра Виталия Кличко.

По его словам, наблюдается ухудшение качества воздуха в Святошинском, Оболонском и Подольском районах. Это связано с пожарами в экосистемах Киевской области, в частности тлеют торфяники и травяной настил в лесах Бучанского района.

Тушение пожаров затруднено тем, что к работам на территории, которая была под российской оккупации, привлекают пиротехников.

"Я обращаюсь к киевлянам: если вы видите задымленность в вашем районе, чувствуете запах гари, - плотно закрывайте окна в квартирах и без нужды не находитесь на улице", - добавил Кличко.