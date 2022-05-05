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Один из очагов пожара в Чернобыльской зоне локализовали

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Чернобыльская зона, Четверг 05 мая 2022 10:35
Один из очагов пожара в Чернобыльской зоне локализовали Фото: пожар в Зоне отчуждения локализовали (t.me/dsns_telegram)
Автор: Александр Мороз

В Чернобыльской зоне локализовали один из очагов пожара. В частности, в районе контрольного пункта пропуска "Дитятки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"5 мая в 09:05 возгорание сухой травы вблизи КПП "Дитятки" в Зоне отчуждения, возникшее накануне, локализовано. Продолжается тушение", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в Зоне отчуждения локализовали (t.me/dsns_telegram)

Напомним, ранее сообщалось о лесных пожарах в Киевской области возле села Розважев, а также возле села Дитятки. Жителей Киева призывали закрывать окна и не находиться без надобности на улице, если задымленность появится в столице.

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