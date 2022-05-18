ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возле Чернобыльской зоны произошел лесной пожар. Бойцы ГСЧС спасли женщину

Новина українською →
Киевская область, Среда 18 мая 2022 06:21
Возле Чернобыльской зоны произошел лесной пожар. Бойцы ГСЧС спасли женщину Фото: недалеко от Чернобыльской зоны произошел лесной пожар (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области произошел пожар возле села Страхолесье Вышгородского района недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения. Возникло возгорание лесной подстилки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Киевской области.

К ликвидации пожара были привлечены 26 человек личного состава подразделения чрезвычайников и 6 единиц техники.

Отмечается, что тушение пожара осложняется изменением порыва ветра. Площадь возгорания устанавливается

"Во время пожара наши пожарные спасли местную жительницу с. Страхолесье", - говорится в сообщении.

Видео: лесной пожар возле села Страхолесье недалеко от Чернобыльской зоны

В Киевской области недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения произошел лесной пожар (фото: facebook.com/MNSKOB)

Село Страхолесье в Вышгородском районе Киевской области расположено на берегах Киевского водохранилища недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения. Расстояние от этого населенного пункта до столицы - около 60 километров. Лес близи села Страхолесье называется Рыжим (или еще - Ржавым)

Напомним, около недели назад Киев из-за пожаров на торфяниках затянуло дымом, что привело к ухудшению качества воздуха в некоторых районах столицы. А перед этим в Киевской области возникло несколько очагов лесных пожаров, в том числе на территории Чернобыльской зоны.

Тогда жителей столицы призывали закрывать окна и не находиться без надобности на улице, если задымленность появится в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область ГСЧС Пожар
NEWS
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы