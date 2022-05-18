ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біля Чорнобильської зони сталася лісова пожежа. Бійці ДСНС врятували жінку

Новость на русском →
Київська область, Середа 18 травня 2022 06:21
Біля Чорнобильської зони сталася лісова пожежа. Бійці ДСНС врятували жінку Фото: недалеко від Чорнобильської зони сталася лісова пожежа (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області сталася пожежа біля села Страхолісся Вишгородського району недалеко від Чорнобильської зони відчуження. Виникло загорання лісової підстилки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС у Київській області.

До ліквідації пожежі було залучено 26 чоловік особового складу підрозділу надзвичайників та 6 одиниць техніки.

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнюється зміною пориву вітру. Площа загоряння встановлюється

"Під час пожежі наші вогнеборці врятували місцеву мешканку с. Страхолісся", - йдеться в повідомленні.

Відео: лісова пожежа біля села Страхолісся недалеко від Чорнобильської зони

У Київській області недалеко від Чорнобильської зони відчуження сталася лісова пожежа (фото: facebook.com/MNSKOB)

Село Страхолісся у Вишгородському районі Київської області розташоване на берегах Київського водосховища недалеко від Чорнобильської зони відчуження. Відстань від цього населеного пункту до столиці - близько 60 кілометрів. Ліс поблизу села Страхолісся називається рудим (або ще - Іржавим)

Нагадаємо, близько тижня тому Київ через пожежі на торфовищах затягнуло димом, що призвело до погіршення якості повітря в деяких районах столиці. А перед цим у Київській області виникло кілька осередків лісових пожеж, в тому числі на території Чорнобильської зони.

Тоді жителів столиці закликали закривати вікна і не перебувати без потреби на вулиці, якщо задимленість з'явиться в місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область ДСНС Пожежа
NEWS
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси