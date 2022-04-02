UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возле Чернигова задержали гражданина РФ, который корректировал огонь для оккупантов

Возле Чернигова задержали гражданина РФ (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Правоохранители задержали возле Чернигова гражданина РФ, который проживал в Украине с 2014 года. Его подозревают в корректировке огня российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную полицию Черниговской области.

В частности, полицейские установили, что уроженец российского города Свердловск проживает на территории Украины с 2014 года. Сообщается, что в первые дни вражеского вторжения поселился на хуторе возле Чернигова.

Также полиция выяснила, что мужчина сотрудничал с оккупантами: корректировал вражеский огонь и "сдавал" местных жителей российским военным.

Во время осмотра его места жительства, правоохранители нашли взрывную ловушку (растяжку) и цинковый ящик с боеприпасами.

Его задержали и передали в Службу безопасности для выяснения обстоятельств его причастности к преступлениям российских оккупантов.

Возле Чернигова задержали гражданина РФ (npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня.

Также мы писали, что в Киеве мужчина распространял информацию о разрушенных от ракетных ударов объектах.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВойна в УкраинеВторжение России в Украину