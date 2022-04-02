Возле Чернигова задержали гражданина РФ, который корректировал огонь для оккупантов

В частности, полицейские установили, что уроженец российского города Свердловск проживает на территории Украины с 2014 года. Сообщается, что в первые дни вражеского вторжения поселился на хуторе возле Чернигова.

Также полиция выяснила, что мужчина сотрудничал с оккупантами: корректировал вражеский огонь и "сдавал" местных жителей российским военным.

Во время осмотра его места жительства, правоохранители нашли взрывную ловушку (растяжку) и цинковый ящик с боеприпасами.

Его задержали и передали в Службу безопасности для выяснения обстоятельств его причастности к преступлениям российских оккупантов.

Возле Чернигова задержали гражданина РФ (npu.gov.ua)