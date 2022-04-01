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В Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня

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Житомир, Пятница 01 апреля 2022 23:46
В Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня Фото: в Житомире задержали мужчину, который делал фото блокпостов (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В Житомире задержали местного жителя, который ходил недалеко от блокпостов и делал фотографии на телефон. Также возле него обнаружили артиллерийский прибор для ориентировки, наблюдения и разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"В Житомире задержан мужчина с прибором для корректировки артиллерийского огня артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.

В Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня

Задержанный мужчина в Житомире (t.me/DPSUkr)

Напомним, в Киевской области пограничники задержали диверсанта на велосипеде, который собирал информацию в районе боевых действий.

У диверсанта нашли радиостанцию, которая сканирует радиочастоты, и флэш-носители. В его мобильном телефоне были контакты из России и возможная переписка с кураторами.

Мы также писали о том, что в Хмельницком разоблачили трех военных, которые незаконно переправляли мужчин в Польшу. За свои "услуги" они требовали от 2 тысяч долларов.

Преступную схему организовал военнослужащий одной из воинских частей Хмельницкого. Он также привлек к этому двух подчиненных.

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