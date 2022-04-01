В Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня
В Житомире задержали местного жителя, который ходил недалеко от блокпостов и делал фотографии на телефон. Также возле него обнаружили артиллерийский прибор для ориентировки, наблюдения и разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"В Житомире задержан мужчина с прибором для корректировки артиллерийского огня артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.
Задержанный мужчина в Житомире (t.me/DPSUkr)
Напомним, в Киевской области пограничники задержали диверсанта на велосипеде, который собирал информацию в районе боевых действий.
У диверсанта нашли радиостанцию, которая сканирует радиочастоты, и флэш-носители. В его мобильном телефоне были контакты из России и возможная переписка с кураторами.
Мы также писали о том, что в Хмельницком разоблачили трех военных, которые незаконно переправляли мужчин в Польшу. За свои "услуги" они требовали от 2 тысяч долларов.
Преступную схему организовал военнослужащий одной из воинских частей Хмельницкого. Он также привлек к этому двух подчиненных.
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