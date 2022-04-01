В Киеве мужчина распространял информацию о разрушенных от ракетных ударов объектах
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который распространял информации о разрушенных объектов от ракетных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Отмечается, что мужчина с помощью телеграмм-канала выкладывал фото ракетных ударов по зданиям и объектам инфраструктуры.
Выяснилось, что кроме фотографий поврежденных объектов, мужчина еще и нецензурно выражался в отношении работы военных, которые защищают территорию Украины от российских оккупантов:
Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Мариуполя, который временно проживает в Киеве. Во время проведения обыска обнаружили 103 тысячи российских рублей, четыре ноутбука, пять мобильных телефонов, фотоаппарат, жесткий диск, флеш-накопители разного типа, бинокль дальностью тысяча метров и блокноты с записями.
Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
За содеянное злоумышленнику грозит от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества.
В Киеве мужчина распространял информацию о разрушенных от ракетных ударов объектах (t.me/UA_National_Police)
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