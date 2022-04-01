В Киеве правоохранители задержали мужчину, который распространял информации о разрушенных объектов от ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

Отмечается, что мужчина с помощью телеграмм-канала выкладывал фото ракетных ударов по зданиям и объектам инфраструктуры.

Выяснилось, что кроме фотографий поврежденных объектов, мужчина еще и нецензурно выражался в отношении работы военных, которые защищают территорию Украины от российских оккупантов:

Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Мариуполя, который временно проживает в Киеве. Во время проведения обыска обнаружили 103 тысячи российских рублей, четыре ноутбука, пять мобильных телефонов, фотоаппарат, жесткий диск, флеш-накопители разного типа, бинокль дальностью тысяча метров и блокноты с записями.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

За содеянное злоумышленнику грозит от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества.

В Киеве мужчина распространял информацию о разрушенных от ракетных ударов объектах (t.me/UA_National_Police)